World of Warcraft - Die gesamte Geschichte vom beliebten MMO

Die Entwickler im Hause Blizzard haben sich mit Wired zusammengeschlossen und mit den Kollegen über die Geschichte von World of Warcraft gesprochen.

Äußerst beachtlich präsentieren sie hier in knapp einer Stunde die Entstehung, den wichtigsten Eckpunkte zu den einzelnen Add-ons und brechen viele Details einmal herunter.

Sie geben den Fans somit einen tiefen Einblick in den Hintergrund, wie es nur selten gemacht wurde. Der Zuschauer erhält ein Gefühl für die technischen Herausforderungen, den jeweiligen Neuerungen und Features. Für die aktive Community oder alte Hasen, die ihr Abonnement schon lange gekündigt haben, dürfte dieser kleine Ausflug in den WoW-Hintergrund und somit auch in die Vergangenheit sicherlich auf Anklang stoßen.

World of Warcraft DDoS-Angreifer muss ins Gefängnis

World of Warcraft Neues Azeroth-Addon jetzt auf Amazon vorbestellen