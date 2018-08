World of Warcraft - Animierter Kurzfilm Kriegsbringer: Azshara zeigt Geburtsstunde der Naga

Ein letzter animierter Kurzfilm zu World of Warcraft durfte kürzlich das Licht der Welt erblicken und entführt die Zuschauer in die Vergangenheit von Warcraft. Im Fokus der Erzählung steht die Königin Azshara, die ihre Welt vor tausenden Jahren beinahe ins Chaos gestürzt hätte. Nur ein Pakt mit dem alten Gott N'Zoth kann ihr Volk noch vor dem Untergang bewahren.

Erlebt die Geburtsstunde der Naga und bereitet euch auf den zweiten Raid vor, der in der Zukunft in World of Warcraft: Battle for Azeroth einkehren wird. Hier tretet ihr nämlich gegen Azshara an, die sich euch als Raidboss in den Weg stellt!

