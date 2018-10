The World Ends with You -Final Remix- - Launch Trailer zum Action-RPG veröffentlicht

Seit heute ist The World Ends with You -Final Remix- sowohl als Retail-Version als auch digital im eShop für Nintendo Switch erhältlich, da darf natürlich auch der passende Launch Trailer nicht fehlen. 2008 erschien The World Ends with You in Europa für den Nintendo DS, im Final Remix gibt es unter anderem in HD überarbeitete Grafik und ein neues Kapitel für die Story zu bestaunen. Wie uns das in Shibuya angesiedelte Action-Rollenspiel gefallen hat, lest ihr in unserem Test. An dem Charakterdesign von The World Ends with You war Tetsuya Nomura maßgeblich beteiligt, später kam es sogar in Kingdom Hearts: Dream Drop Distance zu einem Crossover.