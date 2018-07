The Walking Dead: The Final Season - Zweiter Teaser deutet Ende von Clementines Reise an

Entwickler Telltale Games hat einen zweiten Teaser-Trailer zu dem interaktiven Adventure The Walking Dead veröffentlicht. Einen ersten Einblick in den bevorstehenden Staffelauftakt gibt Telltale außerdem im Rahmen einer Live-Gameplay-Demo am 19. Juli 2018 während der San Diego Comic-Con. Wie es heißt, werden Aufzeichnungen der Demo am 20. Juli um 17 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Telltale Games veröffentlicht.

Die erste Episode zu The Walking Dead: The Final Season erscheint am 14. August 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Die Version für die Nintendo Switch wird hingegen ein wenig später erscheinen. Ab dem 8. Juni kann die finale Staffel zu einem Preis von rund 20 US-Dollar vorbestellt werden.

The Walking Dead: The Final Season

Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat.