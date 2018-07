The Walking Dead: The Final Season - So sehen die ersten 15 Minuten aus

Es ist das Ende einer Ära: Mit der finalen Season von The Walking Dead geht die Geschichte rundum Clementine zu Ende. Das Schicksal der jungen Frau, die seit der ersten Staffel dabei ist, wird somit ein für alle Mal entschieden.

Entwickler Telltale Games hat nun wenige Wochen vor Release neues Gameplay-Material veröffentlicht. Darin werden die ersten 15 Minuten der finalen Staffel gezeigt.

Die erste Episode von The Walking Dead. The Final Season erscheint am 14. August.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zum Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.