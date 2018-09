Transference - Launch-Trailer zum VR-Titel von Elijah Wood veröffentlicht

Seit dem 18. September 2018 ist das First-Person-Entdeckungsspiel Transference als VR-Version auf PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vice sowie als Non-VR-Version auf PS4, Xbox One und Windows erhätlich.

Dazu heißt es von offizieller Seite: "Ob in VR oder Non-VR befinden sich die Spieler in einem Escape-Room-Scenario inmitten des Experiments eines gestörten Wissenschaftlers. Sie werden zwischen drei Perspektiven der Mitglieder eine Familie wechseln und versuchen, eine beunruhigende Wahrheit ans Licht zu bringen“, sagt Transference-Produzent Kévin Racapé. „Transference bietet eine intuitive, einnehmende Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich auf die Suche begeben, um das Geheimnis in diesem verrückten Psychothriller zu lösen."