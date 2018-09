Thronebreaker: The Witcher Tales - Erster Story-Trailer zum neuen Hexer-Spiel

CD Projekt RED hat einen neuen Trailer zum nächsten Witcher-Spiel veröffentlicht. Es handelt sich um ein gänzlich neues Abenteuer im Universum des Geralt von Rivas.

Spieler erwartet ein vollständiges Singleplayer-Erlebnis, das eine Kombination mit dem Gameplay von Gwent darstellt. Ihr schnetzelt euch also nicht durch die Welt, sondern duelliert euch in Kartenspielen.

Thronebreaker: The Witcher Tales erscheint am 23. Oktober 2018 für PC und am 04. Dezember 2018 für PS4 und Xbox One.

