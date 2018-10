Thronebreaker: The Witcher Tales - 37 Minuten Gameplay veröffentlicht

Mit Thronebreaker: The Witcher Tales gibt es Neues aus dem Universum rund um Hexer Geralt. Für alle Ungeduldigen hat CD Projekt Red nun noch vor Release 37 Minuten Gameplay veröffentlicht, die uns einen detaillierten Einblick in das einzigartige Rollenspiel gewähren.

Normalerweise sollte das Singleplayer-Rollenspiel eigentlich als kostenpflichtige Erweiterung für das Online-Kartenspiel Gwent erscheinen, da die kriegerischen Auseinandersetzungen über Gwent-Partien ausgetragen werden. Auf Grund des Umfangs von 30 möglichen Stunden Spielzeit erscheint das ausgekoppelte Game jedoch als eigenständiges Einzelspieler-RPG.

Gwent Einzelspieler-Kampagne erscheint noch in diesem Jahr

Thronebreaker: The Witcher Tales wird am 23. Oktober 2018 zunächst für PC veröffentlicht. Am 04. Dezember 2018 folgt der Release für PS4 und Xbox One.