Tekken 7 - Zweite Season inklusive Negan aus The Walking Dead angekündigt

Das Tekken 7-Turnier zählte zu den Highlights von EVO 2018, als Sahnehäubchen kündigte man offiziell eine zweite Season mit neuem Content für das Beat'em-Up an. So werden bald auch Anna Williams und Lei Wulong zum Rest des Casts hinzustoßen, mit drei weiteren Kämpfern, die erst noch enthüllt werden müssen. Für eine Überraschung hat man mit dem sechsten Charakter der Season gesorgt, bei dem es sich um Negan aus AMCs The Walking Dead handelt. Gameplay-Szenen gab es noch keine zu sehen, aber dem Anschein nach wird er von Jeffrey Dean Morgan gesprochen und seinen Baseballschläger Lucille benutzen.