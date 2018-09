Super Smash Bros. Ultimate - Melinda aus Animal Crossing als spielbarer Charakter bestätigt

Zum Abschluss der heutigen Nintendo Direct-Präsentation gab es einen weiteren Trailer zu Super Smash Bros. Ultimate zu sehen, in dem Melinda als spielbarer Charakter für das Prügelspiel bestätigt wurde. Die mittlerweile 68. Kämpferin des Spiels war bisher nur als Helfertrophäe in Super Smash Bros. vertreten, gemeinsam mit dem Bewohner repräsentiert sie die Animal Crossing-Serie. Auch wenn sich manche Moves der beiden auf den ersten Blick ähneln, so handelt es sich bei Melinda nicht um einen Echo-Charakter. Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember exklusiv für Nintendo Switch.