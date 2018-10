Super Mario Party - Alle haben Spaß im neuen Shadows-Trailer!

Super Mario Party wird in wenigen Tagen, am 5. Oktober 2018, für die Nintendo Switch erscheinen. Schon jetzt steht eines fest: Das Spiel soll abermals für Spaß in der Familie und unter Freunden sorgen!

Im neuen Shadows-Trailer sehen wir einige der über 80 Minispiele und erhalten einen Ersteindruck von den Möglichkeiten, die mit den Joy-Con-Controllern gegeben sind, während alle Teilnehmer auf jeden Fall unendlichen Spaß haben! Mehr Infos zu Super Mario Party gibt es hier:

Super Mario Party Gewinnt eine von drei Versionen für die Nintendo Switch!