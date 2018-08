Streets of Rage 4 - Die Brawler-Legende kehrt mit einem neuen Spiel zurück

Überraschend hat DotEmu eine weitere Neuentwicklung enthüllt: Streets of Rage 4 ist in Arbeit, komplett mit neuen Levels und handgezeichneter Grafik. Für die Entwicklung zeichnen sich Lizardcube, die Macher des ebenfalls von DotEmu veröffentlichten Remakes Wonder Boy: The Dragon's Trap, und Guard Crush Games verantwortlich. SEGA scheint über eine Funktion als Lizenzgeber nicht an der Entwicklung beteiligt zu sein. In dem Trailer sind die beiden Serien-Veteranen Axel Stone und Blaze Fielding sowie ein paar kurze Gameplay-Szenen zu sehen.

Einen Releasetermin hat man noch nicht verkündet, ebensowenig für welche Plattformen Streets of Rage 4 erscheinen wird. In den Neunzigern gehörte die Streets of Rage-Trilogie fürs Mega Drive zur Crème de la crème des Brawler-Genres und wurde für eine Vielzahl von Systemen umgesetzt.