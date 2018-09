Spider-Man - Sony und Insomniac veröffentlichen den Launch-Trailer

Seit Mitternacht dürfen sich Spieler als Spider-Man durch die Hochhausschluchten des virtuellen New Yorks schwingen. Passend dazu haben Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games nun den Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Das entsprechende Video haben wir für euch oberhalb dieser Zeilen eingebunden.

"Marvel’s Spider-Man erzählt eine authentische, zugleich aber brandneue Geschichte, in der Spider-Man zu erleben ist, wie ihn die Fans bisher weder aus Filmen noch Spielen kennenlernen konnten. Peter Parker ist im Exklusivtitel ein reiferer Charakter und bekämpft das Verbrechen in New York dank seiner schier unerschöpflichen akrobatischen Agilität auf unnachahmliche Weise. Gleichzeitig stellt sich ihm die Herausforderung, sein chaotisches Privatleben und die eigene Karriere unter einen Hut zu bekommen, während darüber hinaus die Bewohner New Yorks ihr Schicksal in seine Hände legen."