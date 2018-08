Soulcalibur VI - Zweiter Story Mode in neuem Trailer vorgestellt

In Soulcalibur VI wird es zwei Arten von Story Mode geben: Eine Kampagne, in der ihr der Reihe nach mit allen Kämpfern des Rosters spielt und den "Libra of Soul"-Modus. Hierfür erstellt ihr einen eigenen Charakter aus einer Reihe verschiedener Elemente und bestimmt Aussehen, Geschlecht, Stimme, Kampfstil und weitere Details. In Libra of Soul müsst ihr euch auf einer RPG-ähnlichen Oberwelt zurecht finden und eure Ressourcen managen, jede Reise kostet euch Gold und auf dem Weg lauern Gegner. Solltet ihr es mit Fieslingen auf einem höheren Level als ihr zu tun bekommen, könnt ihr einen NPC gegen Zahlung von Gold als Söldner anheuern, der für euch das Gefecht bestreitet. Über das Netzwerk dürft ihr hierfür auf von anderen Spielern erstellte Charaktere zurückgreifen, Soulcalibur VI erscheint am 19. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und den PC.