SoulCalibur VI - Inferno, der ewige Endboss, ist wieder zurück

Mit großen Schritten naht der Release von SoulCalibur VI, doch bevor Project Souls 3D-Beat'em-Up am 19. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und Steam sein Comeback feiert, hat man einen weiteren Charakter zu enthüllen. Inferno, der Obermotz aus Soul Edge (in manchen Territorien unter dem Namen "Soul Blade" veröffentlicht), SoulCalibur und SoulCalibur II, wird wieder Teil des spielbaren Rosters sein, wenn auch nur in begrenzter Form. Inferno wird nur in Offline-Modi verfügbar sein, da Inferno im Online-Multiplayer als zu mächtig angesehen wird.

SoulCalibur VI Von Helden, Hexern und Klingen

Das Soul Edge zum Gegner

Inferno ist die Verkörperung der bösen Mächte des Soul Edge und imitierte in der Vergangenheit die Kampfstile anderer Charaktere. Dieses Mal besteht sein Moveset zum Großteil aus eigenen Attacken, auch wenn manche von ihnen aus dem Repertoire von Nightmare entnommen worden sind. Uns hat SoulCalibur VI bisher sehr gut gefallen, wir konnten bereits sowohl den Multiplayer als auch die Einzelspieler-Modi anspielen.