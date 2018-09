Soulcalibur VI - Auch Raphael mischt wieder mit

Mit dem französischen Adligen Raphael Sorel wurde ein weiterer Charakter für Soulcalibur VI enthüllt. Seinen ersten Auftritt hatte Raphael 2002 in der Automaten-Version von Soulcalibur II, die im darauf folgenden Jahr für PlayStation 2, GameCube sowie Xbox und schließlich 2013 als HD-Umsetzung für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Damit sind bisher 20 Charaktere als Teil des spielbaren Rosters zum Launch bestätigt, hinzu kommen Custom-Charaktere und die DLC-Kämpferin Tira. Soulcalibur VI erscheint am 19. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und Steam.