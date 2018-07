Sonic Mania - Alle fünf Webisoden in einem Stück veröffentlicht

Vielerseits wurde Sonic Mania für die gelungene Rückkehr zu den 16-Bit-Wurzeln der Serie gefeiert. Der Erfolg brachte SEGA schließlich dazu, fast ein Jahr später ein Update mit neuen Inhalten in Form von Charakteren und Modi zu veröffentlichen. Als Dreingabe hat man noch die Sonic Mania Adventures als kostenlose Videos veröffentlicht. In fünf kurzen Zeichentrick-Episoden gab es einen Einblick in die Ereignisse, die Sonic und seine Kumpels durchlebten.

Seit Dienstag ist die Retail-Version mit dem Titel Sonic Mania Plus erhältlich, die neben dem Hauptspiel auch den neuen Content sowie ein exklusives Wendecover und ein Artbook enthält. Aus diesem Anlass hat man noch einmal alle Episoden in einem zusammenhängenden Video veröffentlicht. Besitzer der Download-Fassung von Sonic Mania können die zusätzlichen Inhalte für 4,99 Euro erwerben.