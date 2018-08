SNK Heroines: Tag Team Frenzy - Weibliche Version von Terry Bogard ebenfalls spielbar

Der letzte Charakter des Launch-Rosters von SNK Heroines: Tag Team Frenzy ist enthüllt worden, dabei handelt es sich um niemand geringeres als Terry Bogard, einen der beliebtesten Charaktere aus Fatal Fury und The King of Fighters. Da in Tag Team Frenzy nur weibliche Charaktere antreten, wurde Terry kurzerhand in eine Frau verwandelt. Sein Kampfstil bleibt natürlich unverändert, auch in den Tag-Prügelspiel werdet ihr Moves wie Rising Tackle oder Buster Wolf einsetzen können. SNK Heroines: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für Nintendo Switch und PlayStation 4. Das Launch-Roster umfasst die folgenden Charaktere:

Mai Shiranui

Yuri Sakazaki

Kula Diamond

Athena Asamiya

Nakoruru

Luong

Zarina

Love Heart

Leona Heidern

Mui Mui

Sylvie

Shermie

Mian

Terry Bogard