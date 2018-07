SNK HEROINES: Tag Team Frenzy - Neuer Trailer verschafft Überblick über die Story

Auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht vermutet, besitzt das Tag-Team-Prügelspiel SNK HEROINES: Tag Team Frenzy eine Hintergrundgeschichte. Nach dem Ende des Turniers in The King of Fighters XIV sind zahlreiche Kämpferinnen entführt worden, die sich in einem mysteriösen Anwesen wieder finden. Dort müssen sie sich zu Teams zusammenschließen und gegen andere Kontrahentinnen antreten, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen und ihre Freiheit zurückzugewinnen.

Die Entwickler versprechen einsteigerfreundliches Gameplay, außerdem verfügt jeder Charakter über drei verschiedene Kostüme, die ihr mit einer Reihe von Accessoires nach Herzenslust anpassen könnt. SNK HEROINES: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für Nintendo Switch und PlayStation 4.