Slender Man - Schon im August: Neuer Trailer zum Slender Man Film

Slender Man – im Jahr 2009 erfunden und nun 2018 auf der großen Leinwand. Nachdem das dazugehörige Game vor einigen Jahren einen wahren Hype durchlebt hat, stand einer offiziellen Verfilmung dieses Phänomens nichts im Wege. HBO hatte bereits 2016 eine realitätsnahe Dokumentation zu den Vorfällen rund um die Ermordung eines jungen Mädchens veröffentlicht – nun präsentiert uns Sony im August noch einen Blockbuster, der uns das Gruseln lehren soll.

Altersfreigabe in den USA milde ausgefallen

Erste Enttäuschung bei Horror-Fans dürfte sich dahingehend aber bereits jetzt einstellen: In den USA wurde der Film bereits auf seine Altersfreigabe geprüft und mit PG-13 durchgewunken. Bedeutet im Klartext: Einige Elemente des Films könnten für Jugendliche unter dreizehn Jahren verstörend sein. Nach einem wahren Psychohorror klingt das zunächst nicht – eine offizielle Einstufung der FSK bleibt bis jetzt aber noch abzuwarten. Sind ja noch einige Woche, bis Slender Man offiziell am 23. August in den deutschen Kinostartlöchern steht.