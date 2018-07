Shenmue I & II - Neuer Trailer bestätigt Release am 21. August

Vor zwei Monaten kündigte SEGA an, dass Shenmue I & II als HD-Remaster für PlayStation 4, Xbox One und Steam erscheinen werden. Heute wurde ein neuer Trailer zu dem Doppelpack veröffentlicht, in dem der Release auf den 21. August datiert wurde. In einer FAQ hat man außerdem eine Reihe von Informationen zu den Umsetzungen beantwortet, die von Entwickler d3t angefertigt wurden. Als Basis hat man den Sourcecode der Xbox-Version von Shenmue II genommen, die einen Snapshot-Modus, eine Reihe grafischer Filter und verbessertes Anti-Aliasing beinhaltete. Beide Spiele laufen mit einer konstanten Framerate von 30 Bildern pro Sekunde.

Zudem werdet ihr die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Steuerungs-Konfiguarationen haben, Klassisch und Modern. Die moderne Variante macht vom Analogstick Gebrauch, während klassisch das Digipad genutzt wird. Auf dem PC könnt statt eines Controllers auch Maus und Tastatur benutzen. Gameplay wird in 16:9 dargestellt, während Zwischensequenzen weiterhin im 4:3-Letterbox-Format gehalten sind. Beide Spiele verfügen über englische und japanische Sprachausgabe, überarbeitetes UI, freies Speichern und Achievements. Zu guter Letzt gibt es noch eine weitere gute Nachricht, sämtliche Titel in den Arcades werden weiterhin spielbar sein.