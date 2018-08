Shadow of the Tomb Raider - Der wohl süßeste Trailer seit es Trailer gibt

Um noch einmal auf die bevorstehende Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider aufmerksam zu machen, hat Publisher Square Enix ein neues Video mit dem Titel "Shadow of the Cute Raider" veröffentlicht und damit zumindest schon einmal sämtliche Herzen aller Tierliebhaber im Sturm erobert.

Denn darin nehmen keine Menschen oder virtuelle Figuren die Rolle von Lara Croft und Co. ein, sondern super niedliche Tiere. In die Rolle der taffen Archäologin schlüpft ein Hund, der sich einer bösen und hinterhältigen Katze gegenübersieht. Doch mit einem cleveren Trick gelingt es dem Cute Raider schließlich den gefangenen, ebenfalls sehr süßen, Welpen zu retten!

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.

