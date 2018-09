Shadow of the Tomb Raider

Publisher Square Enix und Entwickler Eidos Montréal haben heute den offiziellen Launch-Trailer zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Der finale Teil der Trilogie erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC. Wir haben bereits einige Stunden in dem Action-Adventure verbracht und verraten euch in unserem Test, wie gut sich der Titel wirklich spielt: Shadow of the Tomb Raider Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

AKTUELLE NEWS & VIDEOS

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Limitierte Nintendo Switch-Bundles angekündigt

Dead or Alive 6 - Releasetermin und weitere Charaktere enthüllt

Final Fantasy - Crystal Chronicles Remaster angekündigt

Shadow of the Tomb Raider - Das ist der offizielle Launch-Trailer

Shadow of the Tomb Raider - Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

V-Rally 4 - Die Rückkehr einer Legende?

Spider-Man - Der am schnellsten verkaufte Titel in Großbritannien in diesem Jahr

Zelda: Breath of the Wild - Nachfolger soll Potenzial der Switch voll ausreizen

Spider-Man - Das traurigste Easter Egg in der Videospielgeschichte

Hitman 2 - Ein Flamingo mit Blut an den Händen