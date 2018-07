Square Enix und Eidos Montreal haben ein neues Gameplay-Video zu dem kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Innerhalb von knapp zehn Minuten bekommt ihr den bisher größten Hub-Schauplatz in der gesamten Tomb Raider-Reihe zu Gesicht. Dieser besteht aus einer lebendigen Stadt mit herausfordernden Gräbern, Nebenmissionen und vielem mehr.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.

Shadow of the Tomb Raider Alte Lara, neue Lara