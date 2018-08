Shadow of the Tomb Raider - Die ersten 15 Minuten in 4K

Mitte September dürfen sich Fans auf den finalen Teil der Reboot-Trilogie zu Tomb Raider freuen. In Shadow of the Tomb Raider versucht Lara eine Maya-Apokalypse zu verhindern. Insgesamt ist die junge Frau in dem dritten Ableger bereits deutlich erfahrener, als noch im ersten Ableger der Trilogie.

Nun ist ein neues Video veröffentlicht worden, das die ersten 15 Minuten aus dem Action-Adventure zeigt. Hier nimmt Lara in Mexiko an dem Fest der Toten teil. Wenn ihr mehr über den kommenden Ableger erfahren möchtet, dann legen wir euch unsere Vorschau zu Shadow of the Tomb Raider ans Herz.

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist - dem weltberühmten Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung.

