Resident Evil 2 - TGS-Trailer zeigt Ada und Sherry

In Japan findet momentan die TGS 2018 statt, von Capcom gibt es anlässlich der Messe einen neuen Trailer zum Remake von Resident Evil 2 zu sehen. Der Fokus wird dabei auf die unterschiedlichen Kampagnen von Leon und Claire gelegt, und mit welchen Charakteren sie interagieren werden. Im Original kam das sogenannte "Zapping"-Feature zum Einsatz, das die beiden Kampagnen in ein A- und ein B-Szenario aufteilte. Wenn ihr zum Beispiel zuerst die Kampagne von Leon durchgespielt habt, startet ihr anschließend das B-Szenario für Claire und umgekehrt.

Resident Evil 2 Erscheint in Deutschland zu 100 Prozent Uncut, CE vollständig enthüllt

Zwei Charaktere, zwei Blickwinkel

Zapping wird es in dem Remake nicht mehr geben, trotzdem verspricht Capcom, dass sich die Storys der beiden Protagonisten grundlegend unterscheiden werden. Auf der gamescom durften wir dieses Jahr bereits einen Demo-Abschnitt mit Claire Redfield spielen, am 25. Januar 2019 wird das Remake für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.