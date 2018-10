Red Dead Redemption 2 - Rockstar veröffentlicht zweiten Gameplay-Trailer

Entwickler Rockstar Games hat das zweite Gameplay-Video zu dem kommenden Westerntitel Red Dead Redemption 2 veröffentllicht, der komplett aus Spielszenen erstellt wurde.

"Das Video beleuchtet alle möglichen ruchlosen Aktivitäten, denen Arthur und die Van-der-Linde-Gang in dieser komplexen, lebendigen und extrem gefährlichen Welt nachgehen können. Dazu zählen Zugüberfälle, Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs und Outlaws, die Flucht vor gewieften Gesetzeshütern und viele weitere. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf das neue und erweiterte Dead-Eye-System."

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC und erzählt eine Geschichte vom Leben als Outlaw, in der die Story nahtlos in Action und die Erkundung der Welt in Wahlmöglichkeiten übergeht - dabei lauert an jeder Ecke Gefahr.

Red Dead Redemption 2 Neuer Gameplay-Trailer erscheint heute Nachmittag

Das ist die gewaltige Download-Größe des Western-Titels

Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games wird ein gewaltiges Spiel. Allerdings fordern die zahlreichen Details und Möglichkeiten auch entsprechend ihren Tribut. Jetzt ist bekannt, wie groß der Download auf PlayStation 4 und Xbox One ausfällt.

