Rainbow Six: Siege - So spielt sich Operation Grim Sky, neue Inhalte auf Testserver

Im September erscheint Operation Grim Sky zu Rainbow Six: Siege. Im Rahmen der Six Major Paris am vergangenen Wochenende hat Ubisoft weitere Details zu den kommenden Inhalten verraten und zudem erstes Gameplay veröffentlicht. Wie sich die zwei neuen Spezialisten spielen, könnt ihr in dem entsprechenden Gameplay-Video oberhalt dieser Zeilen sehen.

Einen offiziellen Starttermin für Operation Grim Sky gibt es derzeit noch nicht. Wir rechnen aber damit, dass es Anfang September 2018 so weit sein wird. Der Test-Server für Operation Grim Sky startet am heutigen Montag, den 20. August. Darauf erhalten Spieler die Möglichkeit, Spielfunktionen zu testen, die später ins Hauptspiel übernommen werden.

Alle neuen Inhalte im Rahmen von Year 3 Season 3 findet ihr auf unserer umfanreichen Themenseite zu Rainbow Six: Siege.

