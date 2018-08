Rainbow Six: Siege - Das ist Operator Clash

Ubisoft beleuchtet in einem neuen Teaser-Video die kommende Verteidigerin namens Clash. Diese wird im Rahmen der kommende Operation Grim Sky den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erweitern.

"Die gebürtige Engländerin gilt als knallharte Polizistin, die unter anderem in der Territorial Support Group gedient hat und während der Londoner Unruhen von 2011 an vorderster Front stand. Den Platz im Specialist Firearms Command (SCO19) hat sie sich erarbeitet und sich so nebenbei im Londoner Metropolitan Police Service (MPS) einen Namen gemacht."