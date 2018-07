Pokémon: Die Macht in uns - Erster Trailer zum Film-Reboot

Mit Pokémon: Die Macht in uns wird die Reihe an Reboots fortgesetzt: Im mittlerweile 21. Pokémon-Film wird abermals eine im Vergleich zum originalen Film alternative Geschichte erzählt, bei der Serienheld Ash Ketchum auf völlig neue Freunde, Begleiter und Monster trifft.

Der Film ist dabei an Pokémon: Die Macht des Einzelnen angelehnt, dem zweiten Film der Reihe. Beide spielen im Gebiet der Orange-Inseln, die in den Games nie vorkommen, und rückt das legendäre Pokémon Lugia in den Vordergrund der Geschichte. Erstmals feiert auch das aus Ultrasonne und Ultramond bekannte Zeraora sein Debüt im Anime-Universum.

Pokémon Film-Ende bringt Fans zum Ausrasten

Pokémon: Die Macht in uns ist der direkte Nachfolger zu Pokémon: Du bist dran!, das 2017 erschien und ebenfalls eine alternative Geschichte erzählt, die vom Original abweicht. Die offizielle Beschreibung lautet folgendermaßen: