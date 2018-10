Ab sofort steht ein neuer Trailer zu den kommenden Switch-Titeln Pokémon Let’s Go, Pikachu! und Pokémon Let’s Go, Evoli! bereit, der euch weitere Einblick in das Rollenspiel gewäht.

Pokémon Let’s Go, Pikachu! und Pokémon Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 für Nintendo Switch.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Bewegungssteuerung doch nicht mehr notwendig