Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Erscheint im Frühjahr 2019 auch für Switch, PS4, Xbox One und PC

Auf einem TGS-Panel zur Ace Attorney-Serie kündigte Capcom an, dass die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy im kommenden Frühjahr auch für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam erscheinen wird. Darin sind die ersten drei Spiele der Visual Novel-Reihe enthalten, in der ihr als Strafverteidiger vor Gericht eine Reihe aussichtlos erscheinender Mordfälle aufklären müsst. Dazu untersucht ihr Tatorte, vernehmt Zeugen und deckt Widersprüche auf. Die Serie existiert seit 2001 in Japan, 2005 wurde das erste Spiel für westliche Territorien lokalisiert. Die Trilogy erschien bereits für iOS-Geräte und den Nintendo 3DS und wurde mit grafischen Verbesserungen aufgewertet.