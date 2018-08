Onimusha: Warlords - Umsetzungen für Switch, PS4, Xbox One und Steam angekündigt

Mehr als 17 Jahre ist der Release von Onimusha: Warlords für PlayStation 2 her, Anfang 2019 wird die Mischung aus Action-Adventure, Hack'n'Slash und Survival-Horror auch für aktuelle Systeme als Download erhältlich sein. Das Projekt begann als eine Adaption des Spielprinzips von Resident Evil im feudalen Japan, inklusive fixierter Kameraperspektiven. In der Rolle des Samurai Samanosuke Akechi und seiner Kunoichi-Assistentin Kaede müsst ihr die Prinzessin Yuki aus einer Burg voller Dämonen befreien.

Für die Umsetzung sind die Grafiken in HD überarbeitet worden, ihr könnt zwischen dem originalen Bildverhältnis in 4:3 oder 16:9 wählen, wie im HD-Remaster vom Remake des ersten Resident Evil scrollt die Kamera ein Stück, wenn ihr euch für Widescreen entscheiden solltet. Der einfache Schwierigkeitsgrad wird von Anfang an wählbar sein und muss nicht erst freigeschaltet werden. Ferner werdet ihr die Analogsticks zur Steuerung benutzen können, außerdem hat man einen neuen Score und japanische Sprachausgabe aufgenommen. Onimusha: Warlords erscheint am 15. Januar 2019 zum Preis von 19,99 Euro als Download für Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.