No Man's Sky - Nächstes Update bringt endlich Multiplayer

Hello Games hat den Trailer zum kommenden Update von No Man's Sky veröffentlicht. Endlich wird es in dem Open-Universe-Titel einen Multiplayer geben, in dem ihr mit Freunden gemeinsam in den weiten des Universums zu überleben versucht. Oder ihr nehmt sie aufs Korn, die Entscheidung bleibt euch überlassen. Damit wird einer der größten Kritikpunkte ausgemerzt, den das Spiel bis dato hatte. Alle sonstigen Veränderungen findet ihr im offiziellen Changelog, das Update erscheint am 24. Juli und ist kostenlos für alle bisherigen Besitzer der PC- und PlayStation 4-Versionen. Außerdem wird die Xbox One-Fassung am selben Tag erscheinen.