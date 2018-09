New Super Mario Bros. U Deluxe - Wii U-Jump'n'Run kommt auch für Switch

Mit New Super Mario Bros. U Deluxe erscheint der ehemalige Wii U-Launchtitel im Januar 2019 auch für Nintendo Switch. Darin enthalten sind sämtliche Levels des Hauptspiels, inklusive der Erweiterung New Super Luigi U. Neben Mario, Luigi, Toad und Mopsi wird in dieser Version erstmals auch Toadette spielbar sein. Wenn ihr mit Toadette eine Superkrone einsammelt, verwandelt sie sich in Peachette und ihr könnt somit einen Doppelsprung in der Luft ausführen. New Super Mario Bros. U wird am dem 11. Januar 2019 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sein.