Netflix hat jüngst die offizielle Ankündigung zu Marvel's Daredevil: Staffel 3 präsentiert. Der offizielle Trailer bereitet die Zuschauer auf Season 3 vor, die schon in Kürze auf Netflix Einzug halten wird. Der Teufel wird am 19. Oktober 2018 in einer neuen Runde auf Hell's Kitchen losgelassen!

Nachfolgend haben wir für euch neue Serien und Filme eingebunden, die im Oktober 2018 ebenfalls auf Netflix zu sehen sein werden:

Netflix Mehrere neue Filme und Serien für Oktober 2018 enthüllt!