Mehr als ein Jahr nach dem Release von Mario Kart 8 Deluxe hat Nintendo ein kostenloses Update mit zusätzlichen Inhalten für den Fun-Racer veröffentlicht. Nach Installation des Updates dürft ihr mit Link in seinem Gewand aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild über die Pisten heizen und bekommt mit Eponator Zero ein weiteres Motorrad für euren virtuellen Fuhrpark. Das Update ist nur für Nintendo Switch erhältlich, nicht für die Wii U-Fassung.