Life is Strange 2 - Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix hat nun den offiziellen Launch-Trailer zu Life is Strange 2 veröffentlicht. Die erste von insgesamt fünf Episoden des Adventures trägt den Titel „Roads“ und wird in digitaler Form weltweit am 27. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 sowie PC/Steam erscheinen.

Dazu heißt es von offizieller Seite: