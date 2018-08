Publisher Square Enix und Entwickler Dontnod Entertainment haben am gestrigen Montag den Episoden-Titel Life is Strange 2 offiziell enthüllt und einen ersten Trailer zu dem Titel veröffentlicht.

Nun gibt es außerdem erste Gameplay-Szenen zu sehen, die euch einen Einblick in den Titel verschaffen.

Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.