Life is Strange 2 - Erster Trailer: Alles zu Story und Gameplay!

Es ist endlich soweit und wir alle haben darauf gewartet: Publisher Square Enix hat den ersten wirklichen Trailer zu Life is Strange 2 veröffentlicht!

Zu sehen sind die Hauptcharaktere Sean and Daniel Diaz, 16 und 9 Jahre alt. Diese sind dazu gezwungen, aufgrund eines schrecklichen Vorfalls in Seattle von Zuhause wegzulaufen. In purer Angst vor der Polizei brechen sie auf nach Mexiko, um dort eine geheimnisvolle Superkraft zu ersuchen.

Die erste von insgesamt fünf Episoden erscheint am 27. September 2018.