Landwirtschafts-Simulator 19 - Erste Gameplay-Szenen mit dem John Deere 8400R veröffentlicht

Astragon hat ein neues Video zu dem kommenden Landwirtschafts-Simulator 2019 veröffentlicht, in dem erste Gameplay-Szenen zu sehen sind. Im Fokus des kurzen Clips steht der John Deere 8400R, der auch das Cover des Titels zieren wird.

Der Landwirtschafts-Simulator 2018 erscheint am 20. November 2019 für PS4, Xbox One und PC. Solltet ihr bereits vor dem offiziellen Release mehr von dem Titel sehen wollen, dann könnt ihr zwischen dem 22. und 25. August 2018 auf der gamescom in Köln in Halle 8.1 den Stand B021 besuchen und den LWS 19 dort schon einmal anspielen.

