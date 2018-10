Just Cause 4 - Square Enix veröffentlicht neuen Story-Trailer

Publisher Square Enix hat einen neuen Story-Trailer zu dem kommenden Actiontitel Just Cause 4 veröffentlicht.

"JUST CAUSE 4 spielt auf der, von Südamerika inspirierten Insel Solís, die von mächtigen Stürmen und Tornados heimgesucht wird und am Rande des Krieges steht. Das skrupellose Militär der Schwarzen Hand, angeführt von der gefährlichen Gabriela, setzt all seine Mittel ein, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Rico Rodriguez, inzwischen ein abtrünniger Agent, besucht die Insel, um die Wahrheit hinter dem Tod seines Vaters in Erfahrung zu bringen. Er verbündet sich mit Mira, einer rebellischen Dissidentin, und findet sich schnell an der Spitze einer Armee wieder und muss sich mit Enterhaken und Wingsuit durch Verschwörungen und Chaos kämpfen."

Just Cause 4 erscheint am 04. Dezember 2018 für PS4, Xbox One und PC. Ihr könnt den Titel als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellen. Die Digital Deluxe Edition von Just Cause 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand - dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, erhalten zudem 24 Stunden Early Access zum Spiel.

Wer Just Cause 4 bei Amazon vorbestellt, erhält das Spiel für PS4 oder Xbox One in einem exklusiven Steelbook und zusätzlich den DLC „Neon Racer“ mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day One Edition von Just Cause 4 an. Diese enthält das Spiel für PS4 oder Xbox One sowie eine Karte der gigantischen Spielwelt und den DLC „Renegade Pack“ mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

