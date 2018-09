Just Cause 4 - Neues Video zeigt die Stärken und Besonderheiten der Sandbox-Action

Square Enix hat ein neues Gameplay-Video zu dem kommenden Actiontitel veröffentlicht. Game Director Francesco Antolini enthüllt darin neue Informationen zu Just Cause 4, während Produzent Bryan Rodriquez das Spiel live vorspielt. Abwechslung und Kreativität sind die größten Stärken der bekannten Reihe sein. Das Video zeigt einige der vielen einzigartigen Elemente, die Spieler von dem Sandbox-Hit erwarten können.

Just Cause 4 kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition von Just Cause 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand - dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung.

Solltet ihr den Titel bei Amazon vorbestellen, erhaltet ihr Just Cause 4 für PS4 und Xbox One in einem exklusiven Steelbook und zusätzlich den DLC "Neon Racer" mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day One Edition von Just Cause 4 an. Diese enthält das Spiel für PS4 oder Xbox One sowie eine Karte der gigantischen Spielwelt und den DLC „Renegade Pack“ mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.

Hintergrund zu Just Cause 4

"Just Cause 4 spielt in der fiktiven, südamerikanischen Welt von Solís und hebt die unglaubliche Zerstörung und die einzigartige Physik der Serie auf ein neues Niveau - unter anderem durch die Einführung von Tornados und anderen, extremen Wetterereignissen. Just Cause 4 bietet vier unterschiedliche Regionen: Regenwald, Grasland, Alpen & Wüste. Jede dieser Zonen bietet ein ganz eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem und Spieler werden auf ihrer Reise durch diese vielfältige Welt einzigartige Abenteuer erleben. Rico Rodriguez kehrt in Just Cause 4 natürlich mit seinen drei Markenzeichen zurück: Fallschirm, Wingsuit und Grapple Hook, welcher mit neuen Funktionen verbessert wurde und jetzt komplett individuell anpassbar ist. Damit wird er zum mächtigsten und kreativsten Werkzeug, das Spieler je hatten."

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon, Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.