In der letzten Woche hat Entwickler Rockstar Games das umfangreiche Update namens After Hours zu GTA Online veröffentlicht. Spieler dürften sich unter anderem auf neue Fahrzeuge sowie Nachtclubs als Immobilie freuen.

Nun haben die Verantwortlichen das Musikvideo zu "Customer is King" veröffentlicht. Das Video wurde nicht nur komplett in der Welt von GTA 5 erstellt, sondern es ist auch das erste Mal, dass ein realer Künstler neue Musik erstmals mithilfe seiner eigenen Geschichte innerhalb des GTA-Universums vorstellt. In den kommenden Wochen werden außerdem weitere DJs wie Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna in San Andreas auflegen.

"Haltet die Augen offen nach Auftritten bekannter Gesichter und betretet selbst die Tanzfläche zum Sound von Solomuns komplettem DJ-Set in eurem Nachtclub in GTA Online. Bleibt außerdem dran, wenn die anderen vertretenen Resident-DJs Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna über die kommenden Wochen hinweg in Los Santos vorbeischauen, um als Headliner ihre Sets zu spielen."

