gamescom 2018 - Die Messe beginnt - Wir sind vor Ort

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele hat am heutigen Dienstag ihre Pforten für alle Fachbesucher geöffnet.

Natürlich berichten wir auch in diesem Jahr in Videoform von der gamescom und nehmen euch mit durch die verschiedenen Hallen, zocken die neuesten Games an und versuchen euch die ganz eigene Messeatmosphäre zu übermitteln, falls ihr nicht vor Ort sein könnt.

Wie in den letzten Jahren erwartet euch bei uns außerdem täglich am Ende des Tages ein Recap-Video, in dem euch unsere Redakteure ihren ganz persönlichen Messetag näher bringen und über ihre Tops und Flos der gamescom 2018 sprechen.

Wichtig: Wenn ihr keine News und Bilder verpassen möchtet, dann folgt uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram.

Alle Infos, News und Videos findet ihr gebündelt auf unserer Themenseite zur gamescom 2018.

Hier geht es zu unserer Themenseite!