Firewall Zero Hour - Nervenaufreibende Multiplayer-Matches im neuen VR-Shooter

Ab dem heutigen Mittwoch, den 29. August 2018, kann der VR-Shooter von First Contact Entertainment für die PlayStation VR im Handel erworben werden.

Bei Firewall Zero Hour handelt es sich um einen First-Person-Multiplayer-Shooter für PlayStation VR. In dem teambasierten Titel treten zwei Teams bestehend aus jeweils vier Spielern gegeneinander an, um hochsensible Daten auf einem versteckten Notebook entweder zu verteidigen oder zu entwenden.

"Dabei ist die Absprache mit den anderen drei Teammitgliedern der Schlüssel zum Sieg. Inmitten von intensiven Feuergefechten gilt es, schnelle taktische Entscheidungen zu treffen und ein Arsenal an Ausrüstung strategisch geschickt einzusetzen. Mit Erfüllung eines Auftrages erhalten die Spieler ihren Sold in der Währung ‘Crypto’, mit der sie ihre Kontraktoren individuell anpassen können," so die Beschreibung der offiziellen Pressemitteilung.

Firewall Zero Hour ist im Handel sowohl einzeln als auch als Bundle mit dem PS VR Ziel-Controller erhältlich und natürlich auch als Download im PlayStation Store.