Am heutigen Dienstag erscheint die Lost on Mars-Erweiterung zu Far Cry 5 für PS4, Xbox One sowie PC. Alle Besitzer des Season Passes oder der Gold Edition können ab sofort mit Protagonist Nick Rye und seinem Kumpel Hurk den roten Planeten unsicher machen und gegen Außerirdische kämpfen. Denn diese planen eine Invasion der Erde.

Damit ihr euch im Vorfeld einen eigenen Eindruck über den DLC verschaffen könnt, haben wir euch ein Gameplay-Video eingebunden.

Far Cry 5 Des Wahnsinns fette Beute