Der Teaser-Trailer zu Android 17 ist da, der fortan die Kämpferreihen in Dragon Ball FighterZ verstärken wird. Android 17 wird genauso wie mit Cooler als neuer DLC-Charakter herhalten! Beide Kämpfer werden auf dem PC, der PS4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Alle Infos zu Cooler könnt ihr hier einsehen:

