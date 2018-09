Devil May Cry 5 - Trailer mit neuen Infos zum Spiel und zur Deluxe Edition veröffentlicht

Freunde hochkarätiger Action erhalten mit Devil May Cry 5 im kommenden Frühjahr Nachschub, zusammen TGS-Trailer mit dem TGS-Trailer hat man eine Reihe von Infos preisgegeben. So werden Dantes Gefährtinnen Trish und Lady ebenfalls Teil der Story sein, außerdem sind eine Reihe neuer Waffen des coolsten Dämonenjägers aller Zeiten zu sehen. Neben seinem Schwert Sparda wird Dante auch die Schrotflinte "Coyote-A" und die Arm- und Beinschienen "Balrog", die jeweils einen Modus für Schläge und Tritte haben, einsetzen können. Auch das Motorrad aus dem gamescom-Trailer, genannt "Cavaliere", lässt sich als Waffe einsetzen und zerlegt Dämonen mit rotierenden Klingen. V, der mysteriöse dritte Protagonist des Spiels, soll später im Detail vorgestellt werden.

Deluxe-Käufer bekommen Mega Mans Armkanone

Außerdem hat man eine Deluxe Edition mit einer Reihe digitaler Zusatzinhalte enthüllt. So bekommt ihr beim Kauf dieser Fassung Live-Action-Videos der Zwischensequenzen, über die noch keine visuellen Effekte gelegt wurden, zusammen mit 12 Battle-Themes aus Devil May Cry 1-4, einem alternativen Announcer und einer verbesserten Variante von Dantes "Cavaliere"-Waffe. Zudem sind in der Deluxe Edition vier weitere Variationen des Devil Breaker für Nero enthalten - eine davon ist Mega Mans Buster. Devil May Cry 5 erscheint am 8. März für PlayStation 4, Xbox One und PC.