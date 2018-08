Devil May Cry 5 - Releasetermin im gamescom-Trailer enthüllt

Freut ihr euch schon auf Devil May Cry 5? Auf der gamescom 2018 ist Capcom präsent, mit dem Hack'n'Slash im Gepäck. Am Xbox-Stand in Halle könnt ihr eine Demo mit Dämonenjäger Nero anspielen, doch das ist nicht alles. Man hat dazu einen neuen Trailer springen lassen, der noch einmal bestätigt, dass auch Dante spielbar sein wird. Sein Motorrad lässt sich auch als Waffe einsetzen - falls ihr uns nicht glaubt, seht euch den Trailer an. Außerdem hat man verkündet, dass das Spiel am 8. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Ein Devil Breaker für jede Situation

Nero kann verschiedene Armprothesen, sogenannte Devil Breaker, ausrüsten. Jeder Devil Breaker hat verschiedene Fähigkeiten, so lassen sie euch Projektile abwehren oder Attacken ausweichen. Jedoch halten sie nicht ewig und gehen mit der Zeit kaputt. Ihr könnt dies jedoch absichtlich auslösen, um aus brenzligen Situationen zu entkommen. Nico wird es sicher nicht gerne sehen, wenn die von ihr gefertigten Devil Breaker zu Bruch gehen.